Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Otomobiliyle Duvara Çarptı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda jandarmayı görüp kaçan şüpheli Ümit Kılcı, takip sırasında otomobiliyle duvara çarpınca yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlükleri ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı. Ümit Kılcı'nın Side Turizm Merkezi'nde aracında yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığını tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalamak için operasyon yaptı. Jandarma ekiplerini fark eden Kılcı, aracıyla kaçmaya başladı.

Side Turizm Merkezi'nden Antalya-Alanya D-400 kara yoluna giden Ümit Kılcı, Sorgun Otogar Köprülü Kavşak'ta yan yolda ilerlerken yakalanacağını anlayıp 'U' dönüşü yaptı. Yaklaşık 500 metre ters yönde giden Kılcı, yarım saat süren takibin ardından kontrolünü kaybettiği otomobiliyle duvara çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan Ümit Kılcı, jandarma tarafından yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 6,5 kilogram skunk, 1 kilo 40 gram kokain, 4 sentetik hap, hassas terazi, 2 cep telefonu, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 80 bin 565 lira ve 605 avro ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Ümit Kılcı, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.