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Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Lens ve Matkap Kutusu İçindeki Uyuşturucu Narkotik Köpeği Tarafından Bulundu

Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Lens ve Matkap Kutusu İçindeki Uyuşturucu Narkotik Köpeği Tarafından Bulundu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde şüpheli 2 kişinin aracında yapılan aramada lens ve matkap kutusu içine gizlenmiş uyuşturucu hassas burunlu narkotik köpeğinden kaçmadı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şüpheli 2 kişinin aracında yapılan aramada lens ve matkap kutusu içine gizlenmiş uyuşturucu hassas burunlu narkotik köpeğinden kaçmadı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Manavgat ilçesinde F.Z.C. ve A.T. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiaları üzerine şüpheli şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada; araç direksiyonunda bulunan gizli bölme içerisinde esrar maddesi, göz lensi kutusu içerisinde ve şarjlı matkap kutusu içerisinde bulunan şarj bataryaları içerisinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. F.Z.C. ve A.T. isimli şahıslar "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Manavgat Antalya Güncel Haberler

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