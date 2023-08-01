Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bin 50 Gram Skunk Ele Geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüphelinin ikametinde yapılan aramada; bin 50 gram skunk, 56 adet satışa hazır halde içimlik skunk ve 6 adet sentetik hap ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüphelinin ikametinde yapılan aramada; bin 50 gram skunk, 56 adet satışa hazır halde içimlik skunk ve 6 adet sentetik hap ele geçirildi.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları hedefinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir şahsa operasyon düzenlendi. Side bölgesinde yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramada; bin 50 gram skunk, 56 adet satışa hazır halde içimlik skunk, 6 adet sentetik hap, 9 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, suç gelirinden elde edilen 44 bin TL ve 80 euro'nun ele geçirildiği belirtildi.

Yakalanan şahsın Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan yakalanarak gözaltına alındığı belirtilerek, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği vurgulandı. - ANTALYA