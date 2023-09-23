Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan operasyonda, il dışından getirilen bir otomobilde 5 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde il dışından uyuşturucu taşıyan otomobile düzenlenen operasyonda 5 kil 300 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şb.Md.lüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il dışından temin ettiği Skunk uyuşturucu maddesinin Manavgat'ta piyasaya sürüleceği tespit edildi.

Harekete geçen ekipler şüpheli şahsın kullandığı aracı durdurarak yakaladı. Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan arama sonucunda 5 kilo 300 gr Skunk uyuşturucu maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Şüphli yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA