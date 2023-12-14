Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli kişilerin araçlarında yaptığı aramada, 310 gram sentetik uyuşturucu, 1357 kullanımlık bonzai, 1 hassas terazi ve 15 bin 350 lira ele geçirdi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli kişilerin araçlarında yaptığı aramada, 310 gram sentetik uyuşturucu, 1357 kullanımlık bonzai, 1 hassas terazi ve 15 bin 350 lira ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Manavgat Antalya Antalya 3. Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title