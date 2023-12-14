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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

14 Aralık 2023 15:03 Güncelleme: 15:05 Abone Ol

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli kişilerin araçlarında yaptığı aramada, 310 gram sentetik uyuşturucu, 1357 kullanımlık bonzai, 1 hassas terazi ve 15 bin 350 lira ele geçirdi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.