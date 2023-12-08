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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

8 Aralık 2023 16:11 Son Güncelleme: 16:12 Abone Ol

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı. Belirlenen adrese yapılan baskında, 300 gram sentetik uyuşturucu ve 100 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda, G.S, A.A. ve H.K. gözaltına alındı.