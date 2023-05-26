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Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Güncel Haberler

İl dışından Manavgat'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, 2 şüpheli şahsın bulunduğu aracı Hacıobası Uygulama noktasında durdurdu. 1856 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl dışından Manavgat'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, 2 şüpheli şahsın bulunduğu aracı Hacıobası Uygulama noktasında durdurdu. Jandarma ekiplerinin Narkotik köpeği Bayır ile birlikte yapılan aramada; 1856 Adet Sentetik Uyuşturucu Hap ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

2 şüpheli şahsın Manavgat'ta il dışından otomobille uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekiplerin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu aracı Hacıobasında bulunan uygulama noktasında durdurdu.

Şüphelilerin kullandığı araçta Narkotik köpeği Bayır ile birlikte yapılan aramada; 1856 Adet Sentetik Uyuşturucu Hap ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Manavgat Güncel Haberler

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