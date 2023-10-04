Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gram Metamfetamin ve 17 Adet Klozette Atılmış Hap Ele Geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine B.G. ve İ.K. isimli şahıslar yakalandı. Operasyonda 19 gram metamfetamin, 17 adet klozette atılmış uyuşturucu hap, 4 gram skunk ve diğer suç delilleri ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda 19 gram metamfetamin, 17 adet klozette atılmış uyuşturucu hap ve 4 gram skunk ele geçirildi.

Manavgat İlçesinde uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde ilçede yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi alındı. İhbar üzerine şüpheli şahıslar KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon ile B.G. ve İ.K. isimli şahıslar yakalandı.

Yapılan aramada; 19 gram metamfetamin, 17 adet klozette atılmış uyuşturucu hap, 4 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet otomatik pompalı tüfek ve tüfeğe ait 10 adet fişek, 7 bin 495 TL ve 80 euro suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Çok sayıda suç kayıtları bulunan şahısların ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA