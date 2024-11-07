Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 14.250 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14.250 gram sıvı metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Manavgat İSTH kısmı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında M.G.'nin (42) kendisinde bulunan metamfetamin maddesini piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Adli makamdan alınan arama kararı ile şüphelinin Mimarsinan Mahallesi'ndeki ortak ikametinde ve üzerinde yapılan aramada 14.250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli cumhuriyet savcısının talimatıyla 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

ANTALYA'da direksiyon hakimiyetini kaybedip otomobiliyle refüje çıkan sürücü S.Ç. yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Düden Mahallesi Altınova Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 07 ACT 27 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı sürücü S.Ç.'yi otomobilden çıkartarak, müdahalede bulundu. Yaralı sürücü, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla refüjden çekildi.

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN