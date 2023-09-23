Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 kilo 300 gram skunk ile hassas terazi ele geçirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat'ta uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından il dışından kente uyuşturucu getiren zanlının aracı durdurularak arama yapıldı.
Araçta ve şüphelinin üzerinde toplam 5 kilo 300 gram skunk ile hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.