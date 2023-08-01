Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 1050 gram skunk, 56 adet satışa hazır skunk, 6 adet sentetik hap ve uyuşturucu madde öğütme aparatı ele geçirildi. Ayrıca, suç geliri olarak değerlendirilen 44 bin lira ve 80 avroya da el konuldu.