Manavgat'ta turizm çalışanlarının kaldığı binada yangın çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizm çalışanlarının kaldığı binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Manavgat'ta yanan binada insanların mahsur kaldığı ihbarı asılsız çıkarken, balkondakilerin yanan binada değil yan binada oldukları belirlendi.

Evrenseki Mahallesi'nde Sahil Caddesi olarak da bilinen 37. Sokak üzerinde dönercinin üst katında çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yanan binada insanların mahsur kaldığı ihbarı; itfaiye, jandarma ve 112 Sağlık ekiplerini harekete geçirirken, ihbarın asılsız olması ve balkonda görülen kişilerin yanan binanın yan tarafındaki binada olduklarının belirlenmesi ekiplerin rahat bir nefes almasını sağladı.

Alt katındaki dönercide çalışan personelin lojman olarak kullandığı belirlenen binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. - ANTALYA