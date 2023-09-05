Manavgat'ta Tur Aracının Otomobile Çarpması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur aracının otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i İsveç vatandaşı 5 kişi yaralandı. Kaza yapan araçları merak eden iki sürücünün karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası ise tartışma çıktı. Sürücüler arasında yaşanan 'haklılık' tartışmasını trafik polisi uzun süren çabasıyla yatıştırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur aracının otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i İsveç vatandaşı 5 kişi yaralandı. Kaza yapan araçları merak eden iki sürücünün karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası ise tartışma çıktı. Sürücüler arasında yaşanan "haklılık" tartışmasını trafik polisi uzun süren çabasıyla yatıştırdı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir eden Ahmet Şahin'in kullandığı 07 AKT 330 plakalı otomobile, Kızılağaç Mahallesi Yemişlisu mevkiinde aynı istikamette gitmekte olan Rıdvan K.'nın kullandığı 07 BDF 594 plakalı tur minibüsü arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Salar, Emine Salar, Ali Çabuk ve Makbule Şahin ile tur minibüsünde bulunan İsveç vatandaşı Nadereh Yarahmadı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araçlar yolun tek şeridini kapatırken, trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçları merak eden iki araç sürücüsü ise maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası sürücüler arasında yaşanan "haklılık" tartışmasını trafik polisi uzun süren çabasıyla yatıştırdı. - ANTALYA