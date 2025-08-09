Manavgat'ta Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Manavgat'ta Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bayram Aydın'ın kullandığı 07 JN 005 plakalı traktör, Evrenseki Mahallesi'nde Sedat Beyhan idaresindeki 31 AVK 81 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Bakan Fidan ilk kez böyle konuştu: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.