Manavgat'ta Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Bayram Aydın'ın kullandığı 07 JN 005 plakalı traktör, Evrenseki Mahallesi'nde Sedat Beyhan idaresindeki 31 AVK 81 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel