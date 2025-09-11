Manavgat'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 32 yaşındaki sürücü Ali Şevik hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çeltikçi Mahallesi'nde Ali Şevik'in (32) kullandığı 07 CBM 244 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Şevik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Bir markette çalıştığı öğrenilen Şevik'in cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel