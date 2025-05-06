Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zulüm altındaki Gazze'den insanlık adına utanç verici görüntüler

Dünya hala uyuyor! İnsanlık adına utanç verici görüntüler
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Manavgat'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralı

Manavgat'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazanın detayları ve sağlık ekiplerinin müdahalesi hakkında bilgi verildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.Manavgat D-400 Sanayi Çevreyolu Köprüsü yan yolunda dün saat 00.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Alanya'dan Antalya istikametine gitmekte olan 07 BNE 202 plakalı otomobilin sürücüsü köprü altı U dönüşü yolundan önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu sağa kırınca aynı istikamette önünde gitmekte olan 07 ABR 535 plakalı motosiklete arkadan çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP Genel Merkezi'ni aradı

Balkondan atlayarak canını kurtarmıştı! Saldırganın kızı CHP'yi aradı
Jose Mourinho Fenerbahçe'den gidiyor! İşte yerine gelebilecek iki aday

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi bitiyor! İşte yerine gelecek adaylar
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti
Altın fiyatları Fed toplantısı öncesi yeniden hareketlendi

Altın fiyatları için kader anı yaklaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.