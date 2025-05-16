Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. D400 kara yolunda cip ile otomobil çarpıştı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Manavgat'ta D400 kara yolunun Alparslan Türkeş Caddesi ile kesiştiği kavşakta dün saat 15.00 civarında meydana gelen kazada, Antalya'dan Alanya istikametine seyir halindeki cip ile Kum Yolu'ndan Alparslan Türkeş Bulvarı istikametine gitmekte olan otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçlarda hasar oluştu. 2 yaralı sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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