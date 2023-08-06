Manavgat'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı, Yaralanan Olmadı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kazanın ardından sürücüler arasında sözlü tartışma yaşandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı.
Kaza, Manavgat- Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Manavgat'tan Antalya istikametine seyir halindeki Selim Açıkgöz'ün kullandığı 07 AYY 908 dorse plakalı tır, Abdulgafur Taş'ın kullandığı 07 ACY 864 plakalı otomobille çarpıştı.
Tırın önünde sürüklenen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kazanın ardından sürücüler arasında sözlü tartışma yaşandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, otomobil sürücüsünü ambulansa alarak kontrol ettikten sonra, sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmediği için geri döndü. - ANTALYA