Manavgat'ta Ticari Araçlar Çarpıştı: Yaralılar Var
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, 2 hafif ticari araç çarpıştı ve araç sürücüleri yaralandı. Kazada, bir araç iş yerinin köşesine çarparken, iş yerinin önünde bulunan bir kişi kaçarak kurtuldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüleri yaralandı. Araçlardan biri çarpışmanın şiddetiyle iş yerinin köşesine çarparken, iş yerinin önünde bulunan bir kişi kaçarak kurtuldu.
Kaza, Sanayi Mahallesi 2046 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Musa Gür'ün kullandığı 07 BCJ 517 plakalı hafif ticari araç ile 2044 sokaktan gelen Mustafa Nuri Kara'nın kullandığı 07 DBZ 15 plakalı hafif ticari araç 2 sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Musa Gür'ün kullandığı 07 BCJ 517 plakalı hafif ticari araç çarpışmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan iş yerinin girişine duvara çarparak durabilirken, iş yerinin önünde bulunan bir kişi kaçarak uzaklaştı.
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, yaralanan araç sürücüleri 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA