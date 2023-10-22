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Manavgat'ta Ticari Araçlar Çarpıştı: Yaralılar Var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, 2 hafif ticari araç çarpıştı ve araç sürücüleri yaralandı. Kazada, bir araç iş yerinin köşesine çarparken, iş yerinin önünde bulunan bir kişi kaçarak kurtuldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.