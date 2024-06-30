Manavgat'ta Tazı Kanyonu'nda çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Tazı Kanyonu'ndan çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Tazı Kanyonu'ndan çıkan ormanı yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Manavgat ilçesi Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda bulunan Tazı Kanyonu yakınlarında, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı görenlerin haber vermesiyle bölgeye ekipler yönlendirildi. Karadan ve havadan yapılan müdahaleyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.