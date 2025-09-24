Haberler

Manavgat'ta Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 10 hektar alan zarar gördü.

KONTROL ALTINA ALINDI, 10 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayıp rüzgarın etkisiyle yakındaki ormana sıçrayan yangın ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına uçak ve helikopterler havadan, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Antalya Büyükşehir ve Manavgat belediyelerine ait itfaiye araçları, su tankerlerinin yanı sıra çok sayıda personelle de karadan müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Diğer yandan yangın bölgesi içinde kalan alev almaya başlayan ahşap çardak ise çevredekilerin suyla müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı. Yangında tarım ve orman arazisi olmak üzere toplam 10 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
