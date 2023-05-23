MANAVGAT'TA TARİHİ ESER OPERASYONU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 kafa ve bir insan figüründen oluşan 6 heykel ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 kafa ve bir insan figüründen oluşan 6 heykel ele geçirildi.

Manavgat'ta bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve ellerinde bulunan bazı eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen araştırmada Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 şüpheli tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin ellerinde bulunan bazı eserleri satmak için alıcı aradıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu otomobilde yapılan aramada, bir çanta içerisinde 5 insan kafa figürü ile bir insan figüründen oluşan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)