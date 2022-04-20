Manavgat'ta silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı - Haberler

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Manavgat'ta silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Manavgat'ta silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı

Manavgat ilçesinde silahla yaralama olayına karıştığı belirlenen 2 şüpheliden biri gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manavgat ilçesinde silahla yaralama olayına karıştığı belirlenen 2 şüpheliden biri gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde S.Ç'nin silahla yaralanmayasıyla ilgili iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerden S.A, Side Mahallesi'nde kendisine ait araçta yakalandı.

Araçta yapılan aramada, seri numarası kazınmış tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve başka suçtan da arandığı belirlenen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Hisarcık, Manavgat, Jandarma, Side, Güncel, Haberler

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