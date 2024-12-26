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Manavgat'ta Şiddetli Yağışlar Hayatı Felç Etti

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki dört gündür süren şiddetli yağmur, dolu ve fırtına nedeniyle su seviyesinin yükselmesiyle birçok mahallede su baskınlarına yol açtı. Zemin katlar sular altında kalırken, esnaf ve vatandaşlar tahliye çalışmaları yürütüyor.

Sağanak, dolu ve fırtına Manavgat'ta hayatı adeta felç etti

Su seviyesi hızla yükselen Manavgat Irmağı, birçok mahalledeki ev ve işyerlerinde su baskınına neden oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dört gündür etkili olan şiddetli yağmur, dolu ve fırtına nedeniyle ilçede hayat adeta felç oldu. Yağışların etkisiyle su seviyesi hızla yükselen Manavgat Irmağı, birçok mahalledeki ev ve işyerlerinde su baskınına neden oldu. Araçların yollarda mahsur kaldığı bölgede, ırmak önüne kattığı ağaç ve çalıları denize götürüyor.

Manavgat'ta Cumartesi gününden beri etkili olan yağmur, ilçede birçok ev ve işyerinde su baskınına neden olurken, Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükselmeye başladı. Manavgat Şelalesi çevresindeki tesisler, suların işletmelere dolmasıyla büyük zarar gördü. Sabah saatlerinde çamur ve su temizliği yapan çalışanlar, akşam saatlerinde suların yeniden yükselmesiyle zor anlar yaşadı. İşyerlerine dolan sular, esnafı şaşkına çevirdi. Şelale, etrafındaki ağaç ve çalıları önüne katıp denize sürüklerken, çevreye de büyük hasar verdi.

Tekne sahipleri nöbette

Manavgat ilçe merkezinde Sarı Köprü ile Çevreyolu Köprüsü arasında bağlı bulunan tur ve balıkçı tekneleri de selden etkilendi. Irmaktaki su seviyesinin neredeyse yola ulaşması nedeniyle tekneler batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tekne sahipleri, gece gündüz nöbet tutarak teknelerini korumaya çalışıyor.

Zemin katlar sular altında

Yağışlar, özellikle zemin katlarda yaşayan vatandaşları vurdu. Mahallelerdeki birçok ev ve işyeri su altında kalırken, halk suları tahliye etmek için büyük çaba sarf etti. Irmağı besleyen derelerin dolmasının yanı sıra yüksek kesimlerden gelen sel suları, Manavgat Irmağı'nın debisini hızla artırıyor. Oymapınar Barajı'ndan su bırakılmamasına rağmen ırmaktaki yükselişin devam etmesi tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi, su seviyesinin hızla artmasıyla birlikte büyük bir coşkuyla akarken, etrafında bulduğu her şeyi önüne katıp denize götürüyor. Şelale içerisinde bulunan tesislere giren su, çalışanlar tarafından temizlenmeye çalışılsa da yağışların aralıksız devam etmesi işleri zorlaştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Güncel
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