Manavgat'ta Sıcak Havalarda Çocuklara Su Eğlencesi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çocukları serinletmek için arazözle su püskürterek eğlenceli anlar yaşattı. Çocukların mutluluğu görüntülere yansıdı.

Antalya'da Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, arazözle su püskürterek sıcaktan bunalan çocukları serinletti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, park ve bahçelerde çalışma yürüten Manavgat Belediyesi ekipleri, çocuklara sürpriz yaptı.

Belediye ekipleri, görevli personelin kullandığı arazözle çocuklara su püskürterek eğlenceli anlar yaşattı.

Trafiğe kapalı alanda çekilen görüntülerde, püskürtülen suyla oynayan çocukların neşesi ve mutluluğu kameralarla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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