Manavgat'ta Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilde başlayan yangın önce çevredekilerin sonra da gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araçta hasar oluştu.

Manavgat'a bağlı Yukarı Hisar Mahallesi'nde Veli İspirlioğlu'nun kullandığı 07 LHV 26 plakalı otomobil, seyir halindeyken alt tarafından yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden sürücü otomobili durdurdu. Alevlere ilk müdahaleyi çevredekiler yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi'ne bağlı ekipler alevlere müdahale ederek, söndürdü. Yangın sonrası araçta hasar oluştu. Araçta başlayan yangın ve müdahale çabaları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera : Mithat ABAKAN/MANAVGAT,