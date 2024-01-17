Manavgat'ta Sahile Vurmuş Ceset Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahile vurmuş ceset bulundu.

Çenger Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Başı ve bir kolu olmadığı belirlenen ceset, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.