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Manavgat'ta Sahile Vurmuş Ceset Bulundu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çenger Mahallesi sahilinde sahile vurmuş bir ceset bulundu. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Ceset, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahile vurmuş ceset bulundu.

Çenger Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Başı ve bir kolu olmadığı belirlenen ceset, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Manavgat Jandarma Antalya Olaylar Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

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