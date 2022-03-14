Yunak Belediye Başkanı 14 Mart Tıp Bayramını kutladı - Haberler

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Yunak Belediye Başkanı 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

AA - Abdulkadir Uysal - Güncel
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Yunak Belediye Başkanı 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarının gününü, çiçek göndererek kutladı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarının gününü, çiçek göndererek kutladı.

Yunak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki sağlık kurumlarını tek tek ziyaret ederek doktorlar ve sağlık çalışanlarına Belediye Başkanı Ali Konak'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajını iletip çiçek takdim etti.

Konak, mesajında "14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçemizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutlayarak onlara minnet duyduğumuzu ifade etmek istedik. Hekimlerimiz, insan hayatı için kutsal bir görevi icra ediyor. Zor geçen pandemi koşullarına rağmen evlerinden ve ailelerinden ödün vererek gece gündüz demeden toplum sağlığı için görev yaptılar. İsteğimiz tüm sağlık çalışanlarının daha refah bir şekilde yaşamalarının sağlanmasıdır. Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yunak Belediye Başkanı 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Yunak Belediye Başkanı 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Yunak Belediye Başkanı 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

AA / Abdulkadir Uysal - Güncel

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