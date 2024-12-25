Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı!
Suriye'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi
Suriye'de tansiyonu yükselten iddia: Göstericilere ateş açıldı
PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu

Manavgat'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Felç Etti

Manavgat'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Felç Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dört gündür süren şiddetli yağmur, dolu ve fırtına sonrası Manavgat Irmağı'nda su seviyesi hızla yükseldi. Birçok ev ve işyeri su baskınından etkilendi, zemin katlar sular altında kaldı. Tekne sahipleri teknelerini korumak için nöbet tutuyor.

Sağanak, dolu ve fırtına Manavgat'ta hayatı adeta felç etti

Su seviyesi hızla yükselen Manavgat Irmağı, birçok mahalledeki ev ve işyerlerinde su baskınına neden oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dört gündür etkili olan şiddetli yağmur, dolu ve fırtına nedeniyle ilçede hayat adeta felç oldu. Yağışların etkisiyle su seviyesi hızla yükselen Manavgat Irmağı, birçok mahalledeki ev ve işyerlerinde su baskınına neden oldu. Araçların yollarda mahsur kaldığı bölgede, ırmak önüne kattığı ağaç ve çalıları denize götürüyor.

Manavgat'ta Cumartesi gününden beri etkili olan yağmur, ilçede birçok ev ve işyerinde su baskınına neden olurken, Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükselmeye başladı. Manavgat Şelalesi çevresindeki tesisler, suların işletmelere dolmasıyla büyük zarar gördü. Sabah saatlerinde çamur ve su temizliği yapan çalışanlar, akşam saatlerinde suların yeniden yükselmesiyle zor anlar yaşadı. İşyerlerine dolan sular, esnafı şaşkına çevirdi. Şelale, etrafındaki ağaç ve çalıları önüne katıp denize sürüklerken, çevreye de büyük hasar verdi.

Tekne sahipleri nöbette

Manavgat ilçe merkezinde Sarı Köprü ile Çevreyolu Köprüsü arasında bağlı bulunan tur ve balıkçı tekneleri de selden etkilendi. Irmaktaki su seviyesinin neredeyse yola ulaşması nedeniyle tekneler batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tekne sahipleri, gece gündüz nöbet tutarak teknelerini korumaya çalışıyor.

Zemin katlar sular altında

Yağışlar, özellikle zemin katlarda yaşayan vatandaşları vurdu. Mahallelerdeki birçok ev ve işyeri su altında kalırken, halk suları tahliye etmek için büyük çaba sarf etti. Irmağı besleyen derelerin dolmasının yanı sıra yüksek kesimlerden gelen sel suları, Manavgat Irmağı'nın debisini hızla artırıyor. Oymapınar Barajı'ndan su bırakılmamasına rağmen ırmaktaki yükselişin devam etmesi tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi, su seviyesinin hızla artmasıyla birlikte büyük bir coşkuyla akarken, etrafında bulduğu her şeyi önüne katıp denize götürüyor. Şelale içerisinde bulunan tesislere giren su, çalışanlar tarafından temizlenmeye çalışılsa da yağışların aralıksız devam etmesi işleri zorlaştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Güncel
img

Fenerbahçe'nin 1 saniye düşünmeden gönderdiği futbolcu Kerem'i solladı
img

Destici asgari ücret için rakam verdi: Acilen bu seviyeye çekilmeli
img

Darbe girişimi davasında 31 er ile ilgili karar verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
Kulüp başkanı istifa etti
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın

Son Dakika Haberleri

MasterChef 4. CEKETİ ceketi kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba? Antalya okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Antalya Valiliği)? Isparta okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Isparta Valiliği)? 09.09 saat anlamı nedir? 09 09 saat aşk anlamı 2024! Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? 26 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 26 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? BUGÜN MAÇ YOK MU? 25 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Çarşamba hangi diziler var? 25 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.