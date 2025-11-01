Manavgat'ta Safari Aracı Devrildi: 9 Turist Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu safari aracı devrildi. Kazada 9 yabancı turist yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıları hastanelere sevk etti.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde meydana geldi. Turist grubunu safari aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 9 yabancı turist yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar ilçedeki farklı hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel