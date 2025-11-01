Manavgat'ta Safari Aracı Devrildi: 9 Turist Yaralandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen safari aracındaki 9 turist yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde meydana geldi. Turist grubunu safari aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 9 yabancı turist yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar ilçedeki farklı hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.