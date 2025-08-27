Manavgat'ta Rüşvet Operasyonu: Eski İmar Müdürü Tutuklandı

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda gözaltına alınan eski imar müdürü tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede daha önce imar müdürü olarak görev yapan Osman Zafer K., İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin düzenlediği operasyonla önceki gün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.