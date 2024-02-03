Manavgat'ta Polis Ekipleri Motosiklet Sürücülerine Kask Kullanımının Önemini Anlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri, motosiklet sürücülerine kask kullanımının önemini anlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri durdurarak kontrol gerçekleştirdi, "Kask hayat kurtarır, bilinçli sürücü kısa mesafelerde bile kask takmalıdır" konulu broşür dağıttı.

Kask kullanımının, meydana gelen kazalarda ölüm neticesini ve ağır yaralanmaları önemli ölçüde önlediğini ifade eden ekipler, motosiklet kazalarındaki istatistiklere göre en çok darbe alan ve ölümle sonuçlanan bölgenin kafa olduğunu dile getirdi.