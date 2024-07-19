Manavgat'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

D-400 karayolu Ulualan mevkisinde aracını çalışır vaziyette emniyet şeridine park ettikten sonra araçtan inip yan yola yaya olarak geçen Mustafa Yiğit'e (60), A.K'nin (16) kullandığı 42 AKV 534 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen ve araçtaki yolcuları bırakıp giden A.K'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.