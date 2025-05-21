Manavgat'ta Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü ve 2 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Evrenleryavşı Mahallesi'nde meydana geldi. Manavgat'tan Sırtköy Mahallesi'ne giden Adem B. idaresindeki 07 L 9775 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Adem B. ile araçta bulunan Necla B. ve Fikriye B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.