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Manavgat'ta Otomobil Kazası: 4 Yaralı, 2'si Çocuk

Manavgat'ta Otomobil Kazası: 4 Yaralı, 2'si Çocuk
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan sürücülerin durumu ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Naile E'nin kullandığı 07 LHL 17 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda, Abdurrahman A. yönetimindeki 77 DL 969 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Naile E. ve otomobilde bulunan Kübra Y. ile çocukları N.Y. ve A.Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, sürücü Naile E'nin hamile olduğu öğrenildi.

Ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen diğer sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta iki aracın çarpıştığı anlar görülüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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