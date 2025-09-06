Manavgat'ta Otomobil Kazası: 2 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu Kazakistan uyruklu sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
İsmi henüz öğrenilemeyen Kazakistan uyruklu sürücünün kullandığı 34 BJL 019 plakalı otomobil, Aspendos Köprüsü mevkiinde yol kenarında bulunan demir bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel