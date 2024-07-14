Manavgat'ta Otomobil Kanala Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Metin İşgören (73) yönetimindeki 33 RZ 429 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Aşağı Işıklar Mahallesi mevkisinde sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile eşi M.İ, kızı A.Y.D, torunları İ.D. ve A.Z.D. yaralandı.
Yaralılardan sürücü İşgören, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.