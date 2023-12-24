Manavgat'ta Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpışması: 1 Ölü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrikli bisiklet sürücüsünün cenazesi morga götürülürken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.E.K. (19) idaresindeki 07 BIF 505 plakalı otomobil, Aşağı Işıklar Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta İbrahim Dağdaş'ın (45) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hayatını kaybettiği belirlenen Dağdaş'ın cenazesi morga götürüldü.
Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.