Manavgat'ta Otobüsle Çarpışan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsü Batuhan Aytar yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde Batuhan Aytar'ın (28) kullandığı 29 AAT 638 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve ismi öğrenilmeyen sürücünün yönetimindeki 07 D 1679 plakalı otobüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Aytar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza yerindeki incelemenin ardından Aytar'ın cenazesi morga kaldırıldı.