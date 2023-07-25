Manavgat'ta Otel Personel Lojmanında Yangın Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel personel lojmanı olarak kullanılan binada çıkan yangında lojman ve depo tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otel personel lojmanı olarak kullanılan binada yangın çıktı.

Manavgat'ın Side Mahallesi 1553 sokakta bulunan otel personel lojmanı olarak kullanılan binanın yanında bulunan ve ardiye olarak kullanılan depoda sabaha karşı saat 04: 00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının sıçradığı lojman, güvenlik görevlilerinin gayretiyle kısa sürede tahliye edildi. Lojmanda 40, depoda da bir kişinin kaldığı öğrenildi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Yanan otel lojmanının karşısında bulunan inşaatta söve kaplamalarının da zarar gördüğü gözlemlenirken, lojmanın yan tarafında bulunan otlak alana da sıçrayan yangında bir kaplumbağa zarar gördü. Kaplumbağa tedavisinin yapılması için veterinere götürüldü. (DHA)