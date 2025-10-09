Manavgat'ta Otel Önünde Silahlı Saldırı: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir otele motosikletli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Manavgat ilçesinde 23 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde bir otelin önüne, motosikletli 2 kişi geldi. Kasklı 2 kişi, 5 yıldızlı otelin önünde tabancayla 10 el ateş açtı. Mermilerden 5'i otelin lobi camlarına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla KOM, İstihbarat ve JASAT timlerinin koordinasyonunda çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişiler ile olayı azmettirdikleri tespit edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer yandan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.