Manavgat'ta Otel Hırsızı Elektrikli Bisikletle Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Otele ginger ile gelen ve otel fotoğrafçısının tezgahındaki fotoğraf makinelerini çaldıktan sonra çaldığı elektrikli bisikletle kaçan hırsız, sahilde elektrikli bisiklet üzerinde uyurken yakalandı.

Olay Sorgun Titreyengöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir oteldeki fotoğrafçı dükkanından 2 adet fotoğraf makinesinin çalınması olayı jandarmayı harekete geçirdi. Otel çevresindeki güvenlik kameralarından başlayarak şüphelinin yol haritasını çıkaran Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri şüphelinin son olarak Kumköy sahiline geldiğini belirledi.

Ekipler, yaklaşık 5 kilometre boyunca sahil bandında yaya olarak yaptıkları aramanın ardından şüpheliyi 2 adet fotoğraf makinesiyle birlikte çalmış olduğu bisikletin üzerinde uyur vaziyette yakaladı. Şüpheli, Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Adının Ş.K. olduğu belirlenen şüphelinin, güvenlik kamerası görüntülerinde otele çalıntı olduğu değerlendirilen ginger ile geldiği, otel içerisine girdiğinde üzerindeki kıyafeti değiştirerek sanki fotoğrafçı çalışanı gibi sadece şort ile kaldığı, fotoğraf makinelerini çaldıktan sonra otele geldiği kıyafetleri giydikten sonra gingeri bırakıp otelin önündeki Rent A Car'a ait 3 tekerlekli elektrikli bisiklete binerek otelden ayrıldığı görüldü. - ANTALYA