Manavgat'ta ormanlara jandarma koruması

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, jandarma ekipleri, Sorgun ve Sarılar olmak üzere ormanları karadan devriye ekiplerle, havadan da dron ile 24 saat izliyor.

Manavgat'ta oranlara jandarma koruması

24 saat devriye gezip havadan dronla izliyorlar

ANTALYA - 10 gün süren orman yangınıyla ülke gündemine oturan Antalya'nın Manavgat ilçesinde, jandarma ekipleri, Sorgun ve Sarılar olmak üzere ormanları karadan devriye ekiplerle, havadan da dron ile 24 saat izliyor.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak kayıtlara geçen büyük Manavgat yangını; Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri sınırlarındaki ormanlar da etkili olmuştu. Yangında 7 kişi yaşamını yitirirken, 60 bin hektar alan yanmış, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır da zarar görmüştü.

Bu büyük yangının ardından ilçede orman alanlarının korunmasına yönelik çalışmalarda her yıl artarak devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde yaşanacak bir orman yangınlarının önüne geçilebilmek amacıyla devriye görevinin yanında ormanlık alanları drone ile 24 saat izliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve gelen yangın ihbarları jandarmanın ormanlık alanlarda denetimlerini artırmasına ve sıklaştırmasına neden oldu. Resmi ve sivil görevliler, çamlık içerisinde devriye görevi yaparken, dron ile yapılan izlemelerde herhangi bir sorun görülmesi durumunda ekipler kısa sürede müdehalede bulunuyor.