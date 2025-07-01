Manavgat'ta Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Manavgat'ta Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Dolbazlar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı, yangının nedeni henüz belirsiz.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Dolbazlar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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