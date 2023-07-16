Manavgat'ta Orman Yangınına Müdahale Başladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahaleye başlandı.

Manavgat'ın Perakende Mahallesi İlarma mevkisinde saat 10.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Denize yakın noktada çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Manavgat ve Taşağıl orman işletme müdürlüklerine bağlı ekiplerle karadan, helikopter ve uçaklarla da havadan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yangını söndürme çalışmalarının hızla devam ettiği öğrenildi. (DHA)