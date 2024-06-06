Manavgat'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ahmetler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeleye ekipler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 2 uçak, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve çok sayıda orman yangın işçisi katıldı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ahmetler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeleye ekipler sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 2 uçak, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve çok sayıda orman yangın işçisi katıldı.
Bölgedeki çalışmalar sürüyor.