Manavgat'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ahmetler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeleye ekipler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ahmetler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeleye ekipler sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.