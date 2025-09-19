Haberler

Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, elektrik telinin kopması sonucu başladı ve etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Manavgat'ta, 2021 yılında yaşanan büyük orman yangınından etkilenen bölgede yeniden yangın çıktı. Kavaklı Mahallesi'nde elektrik telinin kopması sonucu başlayan yangın, yeniden ağaçlandırılan alandaki fidanların bulunduğu noktada etkili oldu. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı çalışması sayesinde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 2 dönüm alanın etkilendiği yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Haber- kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
