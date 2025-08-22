Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Namaras Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve 3 helikopter müdahale etti. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü ve yangının elektrik nakil hattından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Namaras Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbarın ardından olay yerine ulaşan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Çalışmalara 3 helikopterin de destek verdiği yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken yangının elektrik nakil hattından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel