Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Namaras Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve 3 helikopter müdahale etti. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü ve yangının elektrik nakil hattından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
