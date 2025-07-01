Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Dolbazlar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.